L’Italia è la patria della buona cucina, ma è ache un leader internazione nella produzione delle macchine e delle tecnologie per conservare e valorizzare le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. Basti considerare, come evidenzia Maurizio Set – Sales Manager di Interroll in questa intervista, che il settore del Food & Beverage ha un valore di 180 miliardi di euro e occupa 5 milioni di addetti, con indicatori in continua crscita.

In simile scenario, sempre più aperto ai mercati internazionali, le aziende di settore chiedono efficienza energetica e prodotti più sostenibili. Richieste alle quali Interroll, nel proprio ruolo di leader di settore, risponde con innovative soluzioni che verranno presentate nel corso di Cibus Tec, l’evento di riferimento di settore, in calendario dal dal 24 al 27 ottobre a Parma.

In particolare, ci ha anticipato lo stesso Set, Interroll proporrà dal vivo l’innovativa Special Hygienic Conveyor (SHC) componente fondamentale della Modular Hygienic Platform – MHP, in cui spiccano convogliatori e mototamburi.

Si tratta di prodotti igienici, ingegnerizzati appositamente per il settore energetico, è caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Tutte caratteristiche certificate a livello internazionale e capaci di rispondere alle specifiche normative internazionali. Questo consente di utilizzare tali prodotti in tutto il mondo, con l’ulteriore vantaggio, per gli OEM italiani, di poter disporre di assistenza locale in ben 33 Paesi.

Service e qualità apprezzati, tra gli altri, da costruttori leader come Mondini, Casselli, Turati e Naddeo. Anche perché, come anticipa lo stesso Set, i nuovi paradigmi di Industria 4.0 (che a breve evolverà nella nuova Industria 5.0) sono e saranno sempre più attenti anche agli aspetti di efficienza e risparmio energetico.

Ricordiamo che Interroll sarà presente a Cibus Tec (dal 24 al 27 ottobre a Parma) nello Stand I 050 – Padiglione 02.