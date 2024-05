Avete presente le gigantesche autogru che sollevano carichi enormi sino ai piani più alti o che vengono utilizzate per la costruzione dei ponti? Il leader mondiale di settore è Tadano, un’azienda giapponese con impianti costruttivi anche in Europa. In questa puntata di Manager in 9 minuti abbiamo incontrato Davide Camperi – Business Leader Italia di Tadano, che da vent’anni lavora nel settore del sollevamento, dove approdò un po’ per passione e un po’ perché la prima offerta di lavoro era abbastanza vicina a casa.

Poi la passione è cresciuta lavorando, ma senza mai dimenticare la competenza negli aspetti tecnici e produttivi, che hanno permesso a Camperi di conoscere davvero le autogru. Perché, come ci spiega, anche chi svolge attività commerciale deve trasmettere la propria passione ai clienti, che cercano soluzioni e non prodotti.

Proprio la passione, continua Camperi, è fondamentale per un manager, perché la passione aiuta a superare i momenti difficili, che possono essere legati alla sfera privata o professionale, in cui un manager si trova ad assumere anche decisioni difficili e importanti per se stesso e per altre persone della propria azienda.

La principale dotate di un buon manager è così la pazienza, sia verso i risultati e sia verso le persone. Anche se Camperi ammette che, non sempre “ha tanta pazienza”, perché spesso spinge su alcuni progetti e chiede il massimo alle proprie persone. Persone che sceglie in virtù delle competenze specifiche, ma anche dell’attitudine e dell’ambizione nel voler far bene un certo progetto: “siamo una squadra e non possiamo funzionare se non condividiamo anche una serie di valori non solo professionali, ma anche personali”.

Nel mondo delle costruzioni, però, accadono anche numerosi incidenti, che oggi la tecnologia di Tadano riesce spesso a prevenire ed evitare. “Ma, purtroppo, rimane la componente umana, che deve essere consapevole della pericolosità e dei rischi causati dalla sottovalutazione di certi pericoli”.