Lo scorso anno, dopo aver assistito allo smantellamento dello stand alla fine di SPS, Benedetta Aliai Torres, Marketing and Communication Manager di B&R ha riflettuto sul fatto che la sostenibilità deve essere parte integrante di un’azienda, in ogni sua attività. Da qui la scelta di creare, in occasione di SPS 2024, uno stand privo di pareti in muratura, in cui ogni elemento potesse essere riciclato e riutilizzato. Ne è nata un’infrastruttura con pareti in alluminio e particolari stampe realizzate su materiale plastico raccolto dagli oceani e rigenerato.

Una scelta che, però, non è solo d’immagine, ma rappresenta in modo significativo l’attenzione di B&R alle problematiche ambientali, ma senza mai dimenticare l’importanza dell’innovazione tecnologica. A partire dai nuovi carrelli ACOPOStrak, caratterizzati da innovative soluzioni tecnologiche, come la curva a 180° che rende ACOPOStrak la soluzione più compatta al mondo, con una larghezza di soli 330 mm: i produttori possono ora inserire due unità dove in precedenza lo spazio era sufficiente per una sola, contando sempre anche sulla protezione IP69K.

Torres presenta inoltre le novità software, in cu l’intelligenza artificiale ricopre ormai un ruolo primario, con il nuovo Automation Studio 6, il CoPilot che segue le attuali tendenze di low-code e no-code, e il deep learning nei sistemi di visione con l’introduzione di funzionalità che ottimizzano l’analisi e la valutazione dei risultati arricchendo semplici funzionalità standard come, ad esempio, il rilevamento delle anomalie e il riconoscimento ottico dei caratteri.