Al giorno d’oggi il cybercrime è in fermento e le organizzazioni devono affrontare un numero crescente di minacce mentre continuano ad evolversi le tecniche di attacco che ora impiegano anche la crittografia per ‘bucare’ i perimetri aziendali ed infiltrarsi nella rete senza essere scoperti. Con Alessio Mercuri, Security Engineer di Vectra AI, abbiamo analizzato qual è lo scenario attuale per capire come le imprese possono fronteggiare nella maniera più efficace possibile le nuove sfide legate al mondo della security. Vetra AI, società specializzata in particolare nel rilevamento e nella risposta alle minacce per le imprese ibride e multi-cloud, propone la soluzione Attack Signal Intelligence, di cui abbiamo individuato caratteristiche e punti di forza.