Proteggere le credenziali nel mondo odierno è un’assoluta priorità: recenti dati rilevati da Kaspersky ci dicono infatti che negli ultimi cinque anni, circa 443.000 siti web hanno subito una compromissione di credenziali. Con Fabio Sammartino, Head of Pre-Sales di Kaspersky, abbiamo cercato si sviscerare la complessa questione di quali sono i rischi per le aziende, indagando il fenomeno, ma anche dando qualche tips per non finire vittima di questo tipo di attacchi.