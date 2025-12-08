Questa puntata speciale del TTG di BitMAT è interamente dedicata al 14° Forum Fiscale di Wolters Kluwer Italia, uno degli appuntamenti più significativi per il mondo della fiscalità e dell’innovazione.

A Milano, abbiamo assistito a una giornata ricca di spunti, in cui autorità, esperti e professionisti si sono confrontati sui temi chiave della riforma fiscale, della cooperative compliance e dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro degli studi.

In questo TTG ascolteremo direttamente le voci dei protagonisti: dalla visione strategica di Giulietta Lemmi, CEO di Wolters Kluwer Italia, alle riflessioni sull’AI di Sergio Boaretto, fino alle prospettive di mercato evidenziate da Marco Bitossi. Spazio anche alla visione internazionale di Tomàs Font, che sottolinea il valore del dialogo e della collaborazione con clienti e stakeholder.

Un viaggio dentro il futuro della fiscalità, dove tecnologia e competenze umane si incontrano per creare nuove opportunità.