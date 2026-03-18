C’è chi promette e chi deve mantenere. E poi ci sono loro: Loredana Bellotti e Fabio Grotto di GCI System Integration, una coppia professionale che rappresenta perfettamente il sottile equilibrio tra relazione con il cliente e messa a terra dei progetti.

In questa videointervista di BitMAT dal tono volutamente un po’ irriverente, entriamo nel dietro le quinte del mondo dei system integrator, dove tra una battuta e l’altra emergono verità molto concrete: aspettative sempre più alte, progetti complessi e la necessità di far funzionare davvero ciò che si è venduto.

Loredana, Key Account Manager, è il volto che rassicura, costruisce relazioni e – diciamolo – fa anche qualche promessa ambiziosa. Fabio, System Engineer, è invece quello che deve trasformarle in realtà, tra notti insonni e go-live da gestire senza margine di errore.

Ma cosa significa oggi fare system integration? Quali responsabilità comporta? E soprattutto: è davvero possibile mantenere tutto ciò che si promette in fase commerciale?

Tra provocazioni, ironia e momenti più seri, l’intervista racconta il valore della collaborazione tra prevendita e team tecnico, l’importanza del laboratorio interno e il delicato equilibrio tra tecnologia, costi e aspettative del cliente.

Perché alla fine, tra una frecciata e un sorriso, emerge una verità: dietro ogni progetto che funziona c’è molto più di quanto si vede. E spesso anche qualcuno che dorme decisamente poco.