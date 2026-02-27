In questa nuova intervista di BitMAT approfondiamo uno dei temi più caldi per il mondo IT: l’evoluzione del data center nell’era dell’Intelligenza Artificiale. L’esplosione delle applicazioni AI sta infatti ridefinendo modelli progettuali, consumi energetici e strategie infrastrutturali, imponendo alle aziende un cambio di passo deciso.

Andrea Faeti, Sales Director Enterprise Accounts di Vertiv Italia , per analizzare le principali sfide che il mondo enterprise si trova ad affrontare: dall’aumento senza precedenti della densità dei rack alle nuove esigenze di raffreddamento ad alte prestazioni. Ne parliamo con, Sales Director Enterprise Accounts di, per analizzare le principali sfide che il mondo enterprise si trova ad affrontare: dall’aumento senza precedenti della densità dei rack alle nuove esigenze di raffreddamento ad alte prestazioni.

Approfondiremo il ruolo delle soluzioni prefabbricate e modulari nell’ammodernamento degli impianti esistenti, senza interruzioni operative, e capiremo quali competenze e servizi siano oggi indispensabili per coniugare resilienza, efficienza energetica e scalabilità. Uno sguardo concreto e strategico su come costruire data center davvero pronti per l’era delle AI Factory.

Scopri di più in questa videointervista ad Andrea Faeti, Sales Director Enterprise Accounts di Vertiv Italia!